Kreis Lörrach Angebote einfacher erreichen

Digitaler Dienst wird getestet

Wie dies digital umgesetzt werden kann, stand im Juni fest und entwickelte sich anschließend weiter. Im Oktober konnte der erste Prototyp des digitalen Dienstes getestet werden. Vertreter von Eichrichtungen, die für und mit Menschen mit seelischen Erkrankungen arbeiten, gaben Rückmeldungen zum Dienst. Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet.

Darüber hinaus beteiligte sich die Stabsstelle gemeinsam mit der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft des Landkreises an der Aktionswoche für seelische Gesundheit und veranstaltete einen Kinoabend unter dem Motto „Reden hilft“.

Im März und September des Jahres nahm die Stabsstelle an zwei Netzwerktreffen aller geförderten Landkreise und der Projektpartner teil. Diese standen ganz im Sinne des Austauschs und Kompetenzaufbaus in den Bereichen Dienstentwicklung, Digitalisierung und Beteiligung. Hierbei tauschte sich die Stabsstelle intensiv über bestehende Herausforderungen und neue Ansätze in der digitalen Daseinsvorsorge aus.

Das Jahr 2022 startete erfreulich mit der Verabschiedung der digitalen Agenda durch den Kreistag. Diese gibt das strategische Leitbild für jegliche Digitalisierungsaktivitäten vor und benennt, welche Werte dabei berücksichtigt werden müssen sowie welche Handlungsbereiche dabei im Fokus stehen. Somit stellt diese auch die Weichen für digitale Daseinsvorsorgeprojekte und die Umsetzung des Modellvorhabens Smarte.Land.Regionen im Landkreis.

Im Laufe des Jahres folgte ein Prozess zur Umsetzung und Sichtbarmachung der digitalen Agenda. Hierbei wurden im Sommer Fachgespräche geführt, auf welche im Herbst und Winter Workshops mit den Fachkollegen sowie den Digitallotsen des Landratsamts folgten.

Bürger sollen Dienst ab Herbst nutzen können

Aufbauend auf den Vorarbeiten setzt die Stabsstelle Digitale Daseinsvorsorge ihre Arbeit im neuen Jahr 2023 fort. In diesem liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung und konkreten Umsetzung des digitalen Dienstes für seelische Gesundheit.

Im Frühjahr ist eine weitere Auswertung des digitalen Dienstes mit Betroffenen und Angehörigen vorgesehen. Die Nutzung des Dienstes durch die Bürger soll ab Herbst möglich sein. Zudem arbeitet die Stabsstelle auf eine zunehmende digitale Beteiligung von Bürgern durch eine Online-Beteiligungsplattform hin.