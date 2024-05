Angriffe auf Kreisräte

Eberhardt sieht an den Rändern der politischen Parteienlandschaft Kräfte wirken, die die Demokratie in Bedrängnis bringen. Doch er zeigt sich zuversichtlich, weil sich am Beispiel Polen gezeigt habe, dass die Demokratie am Ende stärker sei. Fuhl betrachtet die Vorfälle in Berlin und Dresden als Angriff auf die Meinungsfreiheit und damit auf die Demokratie.