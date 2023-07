Kreis Lörrach Anliegen der Landwirte erfahren

Den Teilnehmern soll an drei Stationen die enge Verzahnung von Landwirtschaft und Biodiversität am Beispiel der Beweidung sowie der händischen Landschaftspflege vor Ort verdeutlicht werden. Sie können so Einblicke in die Anliegen der Landwirtschaft und des Naturschutzes sowie in die Bemühungen des Kreises gewinnen.

Für viele eine Selbstverständlichkeit, doch im Kern harte Arbeit: die Wiesen und Weiden des Südschwarzwaldes. Rund 16 000 Hektar Dauergrünland werden von den Landwirten im Landkreis Lörrach bewirtschaftet. Davon zeichnet sich ein großer Teil durch seinen Artenreichtum aus.