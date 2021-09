Kreis Lörrach Ansporn für die zweite Amtszeit

In Baden-Württemberg haben wir jedenfalls stark zugelegt. Ich führe es auch darauf zurück, dass der Wähler gemerkt hat, dass sich die CDU in der grün-schwarzen Landesregierung inhaltlich ein wenig aufgegeben hat. Das hatte zu einem starken Zuwachs bei der FDP und zu einem noch stärkeren Einbruch bei den Christdemokraten geführt.

Frage: Apropos CDU: Worauf führen Sie das schlechte Abschneiden der Christdemokraten zurück?

Ich sage es einmal so: Wenn die CDU für die Digitalisierung eintritt, ist es schwierig, darin eine Glaubwürdigkeit zu erkennen, wenn sie in 16 Jahren wenig erreicht hat. Und so ähnlich verhält es sich auch bei der inneren Sicherheit. Es ist ein Glaubwürdigkeitsproblem, zudem hat die Union keine echten neuen Themen auf der Agenda. Und: Die Bürger wollen jetzt ein anderes Farbenspiel sehen.

Frage: Welche Lehren sollte die CDU aus ihrer Niederlage ziehen?

Ich fühle mich nicht befugt, den Christdemokraten Ratschläge zu geben. Die CDU muss für sich Bilanz ziehen.

Frage: Zurück in den Wahlkreis: Mit welchen Themen konnten Sie bei den Wählern Ihrer Ansicht nach punkten?

Es ist anerkannt worden, dass ich mich für die kleinteilige Landwirtschaft Südbadens eingesetzt habe und es auch weiter tun werde, schließlich ist es unser Schatzkästlein. Weiter stehen die Rahmenbedingungen der landwirtschaftlichen Produktion auf der Agenda. Und beim Thema Wald – global wie national – ist es gut, dass wieder ein Förster im Bundestag vertreten ist.

Frage: Nun stehen schwierige Koalitionsverhandlungen an. SPD-Co-Chefin Saskia Esken fordert eine Jamaika-Absage von Grünen und FDP. Was sagen Sie dazu?

Erst einmal Optionen auszuschließen, ist der falsche Start für Verhandlungen. Von unserer Seite aus wird das jedenfalls anders sein. Ich denke, auch aus staatspolitischer Verantwortung heraus sollte möglichst schnell ein Ergebnis erzielt werden.

Eine neue Regierung sollte möglichst noch vor Weihnachten stehen, damit die Bürger nicht den Glauben in die Politik verlieren und wirkliche Reformen angegangen werden können.

Frage: In welcher Koalition lassen sich die Ziele der Liberalen am ehesten umsetzen?

In einer Jamaika-Koalition aus FDP, Grünen und Union dürfte es einfacher werden, weil die Schnittmengen mit der CDU größer sind als mit der SPD.

Frage: Im Wahlkampf hat Ihre Partei rote Linien gezogen: keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Soll die FDP daran festhalten?

Ich denke schon, auch weil wir es den Wählern so versprochen haben. Zudem wäre es nicht verantwortungsvoll, die Inflation weiter anzuheizen.

Frage: Abschließende Frage: Wie geht es jetzt für Sie weiter im neuen Bundestag? Sie waren bis zuletzt entwicklungspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion sowie Mitglied im parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Würden Sie gerne an Ihren bisherigen Funktionen festhalten?

Grundsätzlich werden alle Funktionen neu verteilt, weil wir auch eine neue Fraktion haben werden. Abgeordnete haben aber gute Voraussetzungen, an bisherigen Wirkungsfeldern anzuknüpfen, wenn sie bereits in diesen gearbeitet haben. Ich werde versuchen, mich in den Themenbereichen Entwicklungszusammenarbeit und Wald wiederzufinden. Dort werden auch die Entscheidungen fallen, die für unsere Zukunft so wichtig sind.­