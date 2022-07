Kreis Lörrach Anstand durch Abstand

Dass Autofahrer beim Überholvorgang viel näher an den Radlern vorbeifahren als erlaubt, sei indes oft keine böse Absicht. Es liege an Unkenntnis der Regeln oder an falscher Einschätzung der Distanz zum Radfahrer. Die IG Velo hat dies im Praxistest mit Eigeninitiative untersucht. Vier selbst gebastelte Geräte an Fahrrädern kamen in den Testlauf. Beispiel Belchenstraße in Lörrach. „Kein einziger Autofahrer hielt bei unseren Testfahrten den geforderten Abstand ein“, moniert Wolfram Uhl. Dieser lag zwischen 80 und maximal 120 Zentimetern. Nach der Kampagne will die IG Velo die Messungen am gleichen Ort wiederholen und feststellen, ob sich im Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer etwas geändert habe, erklärt Madlee Disch.

Für die Polizei sind Kontrollen und damit Strafen indes schwierig, verdeutlicht Thomas Koch, Referent Verkehrsunfallprävention. Länder wie Österreich haben entsprechende polizeiliche Messgeräte. Hierzulande gibt es diese nicht. Gerne nutzt die Polizei die von der IG Velo gesammelten Daten, um polizeiliche Präventiv-Aktionen zu starten. Das Thema Sicherheit bei Radfahrern werde immer wichtiger, so Koch, denn der Radverkehr nehme ständig zu, verstärkt noch seit der Corona-Pandemie.

Zum Abschluss der Aktion gibt es in Kandern auf dem Blumenplatz am 21. Juli von 13 bis 17 Uhr einen Aktionstag zum Thema. Dann wird ein Parcours aufgebaut, die Kreisverkehrswacht bringt Räder mit Abstandshalter vor Ort, und es gibt neben anschaulichen Praxistests auch jede Menge Informationen rund ums Thema Verkehrssicherheit.