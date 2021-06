Kreis Lörrach Arbeitsabläufe überprüfen

Die Fraktionen halten in einem Schreiben an Landrätin Marion Dammann eine grundsätzliche Betrachtung der Notfallaufnahmen für den aktuellen Zeitraum bis zur Eröffnung des Zentralklinikums in den vorhandenen Raumstrukturen und nach Eröffnung des Zentralklinikums für erforderlich.

Es gehe um die bestmögliche Organisation einzelner Arbeitsabläufe, dem Controlling in der Patientenaufnahme und der gegebenfalls anzupassenden Personalplanung oder der Aufwertung in der Führungsstruktur. „In einer externen Untersuchung sehen wir den Vorteil, dass bestimmte Abläufe schon jetzt auf künftige Strukturen des Zentralklinikums angepasst werden können“, heißt es in dem Schreiben. Wegen der immer wieder auftretenden Klagen könne man mit einer Optimierung der Arbeitsabläufe nicht bis zum Umzug in das Zentralklinikum warten.