Kreis Lörrach Architekten und beratende Ingenieure

Das Berufsbild Architekt umfasst eine breite Spannweite. Laut Definition ist der Architekt zuständig für die technische, funktionale, gestalterische und wirtschaftliche Planung sowie die Einrichtung von Bauwerken und Gebäuden. Dabei kommt es nicht nur auf die Bauplanung an sich an, sondern vor allem auch auf die ästhetische und effiziente Gestaltung von Bauten. Somit lässt sich das Berufsbild vom Architekten zwar teilweise den Ingenieurwissenschaften zuordnen, ist jedoch auch Bestandteil der bildenden Künste. Architekten entwerfen, konzipieren und planen Gebäude. Meistens werden sie von einem Bauherrn beauftragt, der eine bestimmte Vorstellung hat, die ein Architekt dann für ihn in einen konkreten Entwurf umwandelt. Der Beruf setzt Kreativität und Sinn für Ästhetik voraus.

Ein Bauingenieur ist zwar ebenfalls an der Planung und Umsetzung von Bauwerken beteiligt. Sein Fokus liegt allerdings mehr auf der technisch-statischen Struktur und nicht so auf den gestalterischen und künstlerischen Aspekten. Vielmehr setzt ein Bauingenieur das Bauvorhaben des Architekten gemeinsam mit ihm in die Realität um. Hierbei ist ein Bauingenieur keineswegs ein Handlanger, sondern konzipiert in Bereichen, in denen keine Architekten gefragt sind, auch selbstständig - wie zum Beispiel bei Wasserstraßen, Kläranlagen oder Kraftwerken. Bauingenieure übernehmen meistens die Organisation der Baustelle.