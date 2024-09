Kreis Lörrach: Armin Schuster verpasst Direktmandat

Schuster, der als Hatdliner beim Thema Asyl gilt, trat in einer AfD-Hochburg an. In der Migrationspolitik gehe es darum, in der Grenzlage in den Erstaufnahmeeinrichtungen und bei der Integrationsaufgabe besser zurecht zu kommen. „Das ist mein Ziel“, erklärte Schuster am Wahlabend. Mit Blick auf die nun anstehende schwierige Regierungsbildung in Sachsen strebt der CDU-Politiker einen Koalitionsvertrag an, „der der bei einer Volksabstimmung bejubelt wird und dann erst auf dem Parteitag“. Das berge die Chance, in fünf Jahren AfD-Wähler zurückzugewinnen, die nicht extrem seien.