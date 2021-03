Kreis Lörrach AstraZeneca-Impfung erhalten

In der vergangenen Woche war es durch die Unterstützung der Seniorenbeauftragten des Landkreises Lörrach und deren Helfern möglich, 1200 Personen der Warteliste einen Impftermin am Sonntag, 21. März, und am Montag, 22. März, anzubieten. Da das Impfangebot für die Personen auf dieser Warteliste des Landes an Impfstoff-Sonderkontingente gekoppelt ist, hat die KIZ-Leitung am vergangenen Freitag beim Sozialministerium erwirkt, für die verbleibenden 1500 Personen auf der Warteliste zusätzliche Impfstofflieferungen bis Mitte April zu erhalten.

Somit können in dieser und in der nächsten Woche alle Personen auf der Warteliste ein Impfangebot erhalten. Die Termine erfolgen dabei nicht über das Call-Center, sondern über Mitarbeiter des Kreisimpfzentrums und die Seniorenbeauftragten im Landkreis, die sich direkt mit den Impfberechtigten in Verbindung setzen.