Kreis Lörrach: Auch Vermieter wollen den Anschluss

Ausbau verschiebt sich

Bezogen auf die Trassenlänge ist das kommunale Glasfasernetz, das sich zunächst auf den ländlichen Raum fokussiert hat, zu mehr als der Hälfte fertig. Der Ausbau im Kreis verschiebt sich von den bisher schlecht versorgten Gebieten zunehmend in die städtischen. Weitere 30 Prozent sind fest eingeplant für die kommenden Jahre, sagt Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Nachfrage der Eigentümer von Mehrfamilienhäusern steigt gerade stark an“, sagt Kempf im Gespräch mit unserer Zeitung.

Verkabelung von Häusern gewinnt an Bedeutung

Damit gewinnt die Verkabelung in den Häusern an Bedeutung. Denn ein Anschluss, der im Keller endet, nützt Mietern oder Eigentümern nichts. Das Glasfaserzentrum in der Lörracher Innenstadt berät in diesem Bereich. Deshalb wächst für den Zweckverband nun ein weiterer Geschäftszweig, der auch wirtschaftliche Sicherheiten bringt, in Zeiten unzuverlässiger Förderbedingungen. Zudem sinkt die Zuschussquote, wie der geförderte Ausbau zurückgeht, während der eigenwirtschaftliche massiv wächst. Mit Hausverwaltungen und Eigentümern von Großwohnanlagen sei der Zweckverband laut Kempf bereits im Geschäft. So arbeitet er derzeit auf den Straßen, um dort das Glasfasernetz weiter auszubauen und kümmert sich parallel dazu um die Innenhausverkabelung in Mehrfamilienhäusern.