Kreis Lörrach: Auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen

Am Rande der Vertragsunterzeichnung wurde erwähnt, dass in den vergangenen zehn Jahren insgesamt bereits 150 Menschen mit Behinderung einen Job in der freien Wirtschaft gefunden hätten. Eine Erfolgsgeschichte der Teilhabe also. Ein Jobcoach verdeutlichte, dass teilweise eine jahrelange persönliche Betreuung der behinderten Menschen zum Erfolg und einer dauerhaften Arbeitsstelle führt. Die Nachhaltigkeitsquote von 90 Prozent dauerhaften Arbeitsverhältnissen in diesem Bereich spreche für die gute Arbeit bei der Begleitung behinderter Menschen.

„Der behinderte Mensch steht im Vordergrund“, ist allen Integrationskräften klar. Sie wollen ihnen den Übergang ins Arbeitsverhältnis erleichtern, sie bei der Einarbeitung sowie der langfristigen Sicherung des Arbeitsplatzes unterstützen. „Um dies zu erreichen, werden jetzt die bestehenden Jobcoaches gestärkt“, kommentierte Fachbereichsleiterin Brigitte Baumgartner die Neuerung. „Der Stellenumfang wird jeweils von 50 auf 100 Prozent angehoben, sodass jede der zwei teilnehmenden Werkstätten nun über einen Vollzeit-Jobcoach verfügt.“ Dieser könne sich nun darauf konzentrieren, den Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, je nach Kompetenzen andere berufliche Perspektiven aufzuzeigen und sie dabei zu begleiten. Dazu gehört auch die Evaluierung darüber, was Übergange fördert oder hemmt.