Kreis Lörrach Auf dem letzten Lebensweg begleiten

Großer Wunsch erfüllen

Während für die meisten Menschen das Wort „Hospiz“ mit einem Gebäude assoziiert wird, also im Kreis Lörrach mit dem Hospiz am Buck in Verbindung gebracht wird, sind die Mitarbeiter der Ambulanten Hospizgruppe unterwegs, um einen durch Umfragen nachweislich großen Wunsch der meisten Menschen zu erfüllen: nämlich eine würdevolle Begleitung auf ihrem letzten Lebensweg zu erfahren und dabei zuhause oder in einem vertrauten Umfeld bleiben zu können. Die medizinische und pflegerische Versorgung durch das Palliativnetz Lörrach sei eine wesentliche Voraussetzung dafür, sagte der Vorsitzende Tonio Paßlick, aber auch die seelische und atmosphärische Begleitung durch die Ambulante Hospizgruppe.

Bei 23 Menschen kamen die Mitarbeiter nach Hause, bei 28 Personen wurden die Dienste von stationären Pflegeeinrichtungen angefragt, dreimal vom Krankenhaus und dreimal von den Behinderteneinrichtungen des St. Josefshauses. Von den erwähnten 2600 ehrenamtlich geleisteten Stunden gehörten 1800 zu den Begleitungen und 800 zur Beratung, Fortbildung, Organisation und Verwaltungsarbeit.

Konzert und Vortrag

Tonio Paßlick wies abschließend auf die Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr hin. Dazu gehört wieder ein Konzert mit der Sängerin Annett Kuhr am 1. Juli in der Evangelischen Kirche in Alt-Weil. Und ein Vortrag und Seminartag mit Professor Andreas Heller zum Thema „Suizidassistenz – warum wir eine solidarische Gesellschaft brauchen“ am 7. und 8. Oktober im Campus Rheinfelden. Ein Jubiläumsabend am 25. November im Haus der Begegnung rundet das Jahr ab.

Wahlen: Bei den Neuwahlen wurden fast alle Amtsinhaber bestätigt. Der bisherige Beisitzer Michael Braun aus Grenzach-Wyhlen ersetzt die bisherige Schriftführerin Gabi Leber-Rusch aus Weil am Rhein, die nicht mehr kandidierte, aber einige Aufgaben weiterhin versehen wird, die Verantwortlichen der Hospizgruppe mitteilen. Für ihn wurde Marion Koller aus Lörrach Beisitzerin.

Für die nächsten drei Jahre bleiben Tonio Paßlick aus Weil am Rhein und Wolfgang Gottschalk aus Lörrach erster und zweiter Vorsitzender, Hans Hartl aus Weil am Rhein bleibt Kassierer, Beisitzerinnen bleiben Waltraud Bernhardt (Grenzach-Wyhlen) und Irène Paßlick (Weil am Rhein), die gemeinsam wieder neue Trauergruppen im Herbst anbieten werden.