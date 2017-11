Kreis Lörrach Auf dem Rhein nach Amsterdam

Von Alexander Anlicker

Die Kreuzfahrt-Experten des Reisebüros Seilnacht mit den FIRST-Resebüros in Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein sind bei der Weihnachtshilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann (Die Oberbadische/Markgräfler Tagblatt/Weiler Zeitung) als Sponsoren mit an Bord.

Kreis Lörrach. Gemeinsam mit dem Partnerunternehmen A-ROSA stiftet das Reisebüro eine Flusskreuzfahrt auf dem Rhein für zwei Personen – inklusive An- und Abreise – im Wert von rund 4000 Euro für die Riesentombola der Hilfsaktion.

Höhepunkt der Reise vom 2. bis 9. Mai 2018 ist ein Besuch der niederländischen Metropolen Amsterdam und Rotterdam. Die Reise führt von Köln auf dem Rhein durch Geldern, Flandern und Holland. In Amsterdam wird auf Fahrrädern vom Museum zum Shoppen, von Rembrandt zum Café oder vom Park zur Grachtentour gekurvt. Im Tulpenparadies Keukenhof können die Reisenden den blühenden Frühling erleben. Ferner warten die architektionischen Glanzlichter von Rotterdam auf die Besucher. Weitere Stationen sind die barocke Altstadt von Gent, die Rubens- und Diamantenstadt Antwerpen und Nijmegen, bevor das Schiff wieder in Köln festmacht.

Im Gewinn enthalten sind sieben Nächte in einer Aussenkabine mit französischem Balkon sowie der Transfer nach und von Köln mit der Bahn in der ersten Klasse.

Das Reisebüro Seilnacht ist Platin-Partner von A-ROSA und bietet seinen Kunden regelmäßig Gelegenheit, die Flusskreuzfahrtschiffe kennenzulernen, wenn diese bei Rheinkreuzfahrten Station in Basel machen.

Der Name A-ROSA ist übrigens Programm. Gleich beim Einchecken an Bord bekommen die Damen eine Rose überreicht. Die A-ROSA-Flotte verfügt über elf nahezu baugleiche moderne Schiffe. Sie sind quasi der Mercedes unter den Kreuzfahtschiffen. Anders als auf großen Kreuzfahrtschiffen auf See geht es auf einer Flusskreuzfahrt familiär zu. Rund 50 Mitarbeiter kümmen sich um die etwa 150 Gäste. Auch gibt es nur Außenkabinen und die Kabinen fallen zudem deutlich größer aus.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf Familien mit Kindern aber auch auf das Thema Radtouristik spezialisiert. Fahrräder sind mit an Bord und es werden geführte Sightseeing-Touren angeboten.

Unter der Bezeichnung SPA-ROSA befinden sich auf allen Schiffen ein Spa-Bereich mit Sauna, Fitnessgeräten, Massagen und Beautycenter sowie einem Whirlpool auf dem Vordeck des Schiffes. Auch kulinarisch wird einiges geboten. Die Gäste haben die Wahl zwischen Live-Cooking, Buffett aber auch komplette Vier-Gang-Menüs gegen Aufpreis.

Das Reisebüro Seilnacht sorgt auch dafür, dass beim Reisen der ökologische Fußabdruck nicht zu groß wird. „Wir unterstützen eine Umweltinitiative von Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel eine Million Bäume zu pflanzen“, erklärt Geschäftsführer Michael Seilnacht und verweist darauf, dass sein Reisebüro in diesem Jahr bereits dazu beigetragen habe, dass 2000 Bäume gepflanzt wurden. Für ihn steht es auch außer Frage, die Aktion „Leser helfen“ wieder mit einem Preis zu unterstützen.