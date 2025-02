Ein 49-jähriger Fahrer eines Peugeot 308 soll am Freitag gegen 16.35 Uhr den 37-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz auf der Autobahn A 98 genötigt haben. Dieser befuhr die linke Fahrspur der Autobahn A 98 vom Autobahndreieck Hochrhein kommend in Richtung Lörrach, als er über eine längere Fahrstrecke hinweg von dem hinter ihm fahrenden 49-Jährigen genötigt worden sein soll, da dieser ihm im Abstand von etwa einem Meter gefolgt sei. Als er auf die rechte Fahrspur wechselte, überholte ihn der 49-Jährige und soll auf der Autobahn A 98 bis zum Autobahndreieck Weil am Rhein auf gleiche Art und Weise die Insassen eines vor ihm fahrendes Fahrzeugs bedrängt haben, wie die Polizei mitteilt. Auf der Autobahn A 5, in Fahrtrichtung Freiburg, konnte er ermittelt und auf Höhe von Steinenstadt kontrolliert werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen.