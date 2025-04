Auf der A 5 ab der Zollanlage gilt seit Kurzem ein neues ständiges Tempolimit. Während in Fahrtrichtung Süden mit einer sogenannten Verkehrsbeeinflussungsanlage das Tempo manuell angepasst werden kann, gilt nun von der Zollanlage bis zur Anschlussstelle Weil am Rhein ein Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde. Eine Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h gilt von der Anschlussstelle Weil bis zum Dreieck Weil am Rhein, wo das Tempolimit dann wieder aufgehoben ist.