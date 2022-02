Kreis Lörrach „Auf Kurs mit unserer Strategie“

Reichert kommt insgesamt zu dem Schluss: „Das Jahr 2021 war ein erfolgreiches Jahr. Nicht nur, weil wir unser Ergebnis erneut deutlich steigern konnten, sondern auch, weil wir bei unserer Transformation und der Unternehmensstrategie mit vielen Projekten wichtige Meilensteine erreicht haben.“ Gleichwohl gebe es weiterhin enorme Turbulenzen auf dem Energiemarkt.

Rund 7000 neue Kunden

Etwaige Unsicherheiten in Kundenkreisen beantwortete Reichert in der Bilanzpressekonferenz mit den Worten: „Wir garantieren, dass die Lichter nicht ausgehen.“ ED habe gegen Ende des vergangenen Jahres etwa 5000 Strombezieher zusätzlich übernommen, deren bisherige Lieferanten zum Teil in existenzielle Turbulenzen geraten seien. „Regulär“ seien 2021 rund 7000 Neukunden zusätzlich unter Vertrag genommen worden.

Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben konsequent auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Ziel sei es, bis 2030 die Marke von 80 Prozent zu erreichen. Die von der Bundesregierung vor wenigen Tagen beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Der gesamte Absatz von Strom und Gas erhöhte sich im vergangenen Jahr um rund fünf Prozent auf 4,302 Millionen Kilowattstunden (kWh). Im Strombereich bedeutet das eine Steigerung des Absatzes von 3,877 im Jahr 2020 auf neuerdings 4,050 Millionen kWh. Erfreulich ist aus ED-Sicht, dass sich dabei auch der Anteil der Geschäftskunden und Weiterverteiler, die von Systemstrom auf NaturEnergie – also Ökostrom aus Wasserkraft – umstellen, deutlich erhöht hat. Dies ist Teil der Unternehmensstrategie von Energiedienst.

Wie vor Corona

Ebenfalls erfreulich ist laut Reichert der Anstieg des Gasabsatzes um rund 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 252 Millionen kWh. Der Absatz von Strom und Gas habe das Niveau von vor der Corona-Pandemie um rund zwei Prozent übertroffen.

„Wir sind auf Kurs mit unserer Strategie“, betonte der Vorsitzende der Geschäftsleitung und fügte hinzu: „Wir wollen Gestalter einer lebenswerten Zukunft sein.“ Als die drei Säulen der Vision nannte Reichert: kundennahe Energielösungen, systemrelevante Infrastruktur und erneuerbare Erzeugungs-Infrastruktur. Über allem stehe als Dach die Klimaneutralität.

Diese Strategie habe die Unternehmensgruppe 2021 überprüft und nur an wenigen Stellen nachjustiert. Wörtlich: „Dabei hat sich gezeigt, dass wir gut unterwegs sind und in vielen Bereichen Fortschritte machen.“ In einigen Geschäftsfeldern sei die Strategie an Veränderungen des wirtschaftlichen oder regulatorischen Umfelds angepasst worden.