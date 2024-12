Kreis Lörrach: Auffangnetz bei schlechter Witterung

So kommen Bauarbeiter durch den Winter: Wenn auf den Baustellen bei frostigen Temperaturen nichts mehr geht, braucht sich keiner der rund 1760 Baubeschäftigten im Landkreis Lörrach Sorgen um seinen Job zu machen. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hingewiesen. „Maurer, Straßen-, Rohrleitungs-, Kanalbauer & Co. – keiner muss seinen Job an den ‚Winter-Nagel‘ hängen. Arbeitsverträge und Lohnzahlungen laufen weiter“, sagt Ilse Bruttel von der IG BAU Südbaden. Denn seit dem 1. Dezember erlaubt das sogenannte Saison-Kurzarbeitergeld (kurz: Saison-Kug – das frühere Schlechtwettergeld) die Weiterbeschäftigung von Bauarbeitern. Sie erhalten dann von der Arbeitsagentur ein Ausfallgeld in Höhe von bis zu 67 Prozent des Nettolohns.