Derweil befinden sich die Kreiskliniken in einem Umstrukturierungsprozess: Ein erster Meilenstein laut Klinikleitung ist der Umzug des Klinkstandorts Rheinfelden nach Lörrach. Durch die Verlagerung der Orthopädie an den Standort in Lörrach werde für die Patienten eine hochwertigere Diagnostik an einem Standort ermöglicht. Komplexbehandlungen von älteren Patienten könnten durch die Verbindung von Akutgeriatrie und Alterstraumatologie fokussiert an einem Ort erfolgen, informierten die Kreiskliniken.

In Lörrach werden ab dem 19. April Patienten der Viszeral-Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Kardiologie, Gastroenterologie (Innere Medizin), Neurologie und Geriatrie versorgt.