Kreis Lörrach Aus der Rumpelbahn in den „Flirt“

Mit dem Start der Regio-S-Bahn zwischen Basel, Zell im Wiesental und Weil am Rhein gehöre die alte Rumpelbahn mit ihren Silberlingen endgültig der Vergangenheit an. Die neuen Wagen vom Typ „Flirt“ böten Fahrgenuss und Augenweide zugleich, freute sich Schneider. „Die Regio-S-Bahn schreibt schon jetzt Erfolgsgeschichte“, erklärte der Landrat. Und: „Der Umbau des Badischen Bahnhofs Basel mit Durchbindung der Regio-S-Bahn zum Bahnhof SBB ist zukunftsweisend, denn im trinationalen Eurodistrikt Basel ist ein zusammenhängendes S-Bahnnetz zwischen Elsass, Jura und Südschwarzwald entstanden.“

„Das Schweizer Engagement auf den Schienen im Wiesental dokumentiert in der Tat eindrucksvoll die zunehmende Durchlässigkeit der Grenzen“, erklärte Innenminister Rech, während Lörrachs Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm von einer wegweisenden Investition sprach.

Unterdessen schwärmten Bahnfreunde von einer Wiederbelebung des in den 1970er Jahren stillgelegten Betriebs der Wehratalbahn von Brennet-Öflingen nach Schopfheim. Hintergrund derartiger Überlegungen ist der Wunsch nach einer Verknüpfung der Bahnlinien Basel-Hochrhein-Wehratal-Wiesental-Basel.

Station „Entenbad“

Zentrale Forderung ist seit langem eine durchgehende Zweigleisigkeit zwischen Riehen und Lörrach Hauptbahnhof sowie zwischen dem Bahnhof Lörrach-Brombach/Hauingen und dem sehnlichst erwünschten Haltepunkt beim zukünftigen Zentralklinikum „Entenbad“. Ins Auge gefasst wird darüber hinaus ein Ausbau zwischen Schopfheim-West und Schopfheim Bahnhof.

Der 15-Minuten-Takt zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach ist auf Schweizer Seite als eines von insgesamt drei grenzüberschreitenden Projekten in den Ausbauschritt 2035 des strategischen Entwicklungsprogramms „Eisenbahninfrastruktur“ aufgenommen worden. Ziel allen Bemühens ist es, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln.

Verbesserungen werden auch für das Kandertal angestrebt. Die künftige Siedlungsentwicklung, so heißt es, rechtfertige auch im Hinblick auf die bekannten Klimaschutzziele eine S-Bahn-Konzeption. Wichtig wäre es allerdings, dass bereits in den Jahren vor Inbetriebnahme der beschriebenen ersten Stufe das Buskonzept sowie die Buszufahrten aus den Nebentälern optimiert werden. Der Landkreis Lörrach, so argumentiert die Politik, sei gut beraten, an dem Projekt Regio-S-Bahn unbedingt festzuhalten und höhere Priorität zu erreichen.

Flottes Festprogramm

Zum Festprogramm am Samstag wird auf Gleis 3 in Lörrach ab 10.50 Uhr der historische VT 612 – auch Eierkopf oder Stuttgarter Rössle genannt – als Botschafterzug der Deutschen Bahn erwartet. Es gibt Sonderfahrten des Museumszugs Richtung Zell. Außerdem wird eine neue S-Bahn „getauft“, und die SBB Deutschland präsentiert auf dem Bahnhofsplatz spannende Freizeittipps in der Region spielerisch in einem Quiz. In Zell im Wiesental präsentiert sich der DRK-Ortsverein mit einem aktionsreichen Infostand von 10 bis 15 Uhr.