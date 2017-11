Kreis Lörrach Aus Liebe zum Schwarzwald

Von Gabriele Hauger

Regio. Retro ist in. Das gilt auch für die lange Zeit als Oma-Uhren bei jungen Leuten wenig geschätzten Schwarzwalduhren. Um solche Uhren dreht sich auch der neue, von Martina Mair gewohnt liebevoll illustrierte Band der erfolgreichen Zeller Autorin Heidi Knoblich „Xaver im Uhrenland – Weihnachten bei den Schwarzwald-Engländern”.

Wieder ein Weihnachtskinderbuch, mittlerweile ihr drittes. Wie schon „Zum Christkind auf den Feldberg – Weihnachten bei Fräulein Fanny“ und „Alle warten auf das Lebkuchenweiblein“ taucht die historisch interessierte und stets im Vorfeld intensiv recherchierende Autorin in vergangene Zeiten ein und erzählt vom Schwarzwald und seinen Menschen.

Hintergrund des Buchs ist die Erfolgsgeschichte von echter Schwarzwälder Handwerkskunst. In den ersten Sätzen wird der Leser in eine alte Tradition eingeführt: So reisten Schwarzwälder mit ihren prächtig bemalten Uhren auf dem Rücken über die Berge, um ihre handgefertigten Produkte in den großen Städten zu verkaufen. Manche von ihnen zog es dabei weit in die Welt hinaus: nach England, Amerika oder gar Australien. Jahre später kehrten sie oft als reiche Männer zurück. Kein Wunder, dass sie den oft armen daheimgebliebenen Schwarzwaldbauern als Vorbild dienten.

So auch in Knoblichs Buch dem Jungen Xaver aus St. Märgen. „Xaver hörte die Uhrenhändler oft beim Kronenwirt von ihren Abenteuern erzählen. Er verstand nicht immer die ganze Geschichte... Doch für Xaver gab es nichts Aufregenderes, als diesen Männern zuzuhören“, heißt es im Anfangskapitel.

Xaver will also Uhrenhändler in London werden, ein so genannter Schwarzwald-Engländer wie Onkel Johann. Doch der 13-Jährige muss auf dem Hof Kühe und Ziegen hüten. Die Schule darf er schon längst nicht mehr besuchen. Für ihn ein eintöniges Leben – und ein ärmliches. So träumt Xaver davon, so reich zu werden, dass er seinem Vater Geld schicken kann, damit dieser das kaputte Dach reparieren oder neue Schuhe für die Familie kaufen kann. Sein Wunsch löst Spott und Belustigung aus. Einzig seine Mutter tröstet ihn: „Alles, was du dir vorstellen kannst, ist auch möglich. Du musst nur an dich glauben.“

Und eines Tages nimmt ihn Onkel Johann tatsächlich als Gehilfen nach London mit. Der Vater aber hat eine Bedingung: Bis Weihnachten muss Xaver beweisen, dass er für den Uhrenhandel taugt.

London, damals die größte Stadt der Welt mit ihren fremden Sitten und internationalem Flair beeindruckt Xaver zutiefst. Die oft weit gereisten Kids von heute dürften dieses Staunen fast mit Rührung lesen.

Heidi Knoblich erzählt mit ihrer bewusst einfachen Sprache aus der Perspektive des Jungen, ein liebenswerter Kerl, der fleißig und tapfer ist, und in seinen Briefen an die Eltern alles Anstrengende verschweigt und niemals jammert. Dadurch, durch die märchenhafte Handlung, das glückliche Ende und die schöne Bebilderung schafft sie eine heimelige, vorweihnachtliche Atmosphäre, die das Buch auch fürs Vorlesen an dunklen Winterabenden eignet.

Ausgerechnet vor Weihnachten passiert Xaver ein großes Missgeschick. Das muss schließlich so sein, um die Spannung hoch zu halten. Es ist eine Geschichte über Heimweh und Freundschaft, Verrat und Verzeihung, all dies im weihnachtlichen London der viktorianischen Zeit, in dem doch der Schwarzwald die Hauptrolle spielt. Eine uns heute so fern scheinende Epoche, in der manche Kinder in Europa keine warmen Schuhe kennen, arbeiten müssen und manchmal sogar hungern. In der große Uhren und nicht kleine Handys die Zeit angeben und in der dennoch genau wie heute die Werte Liebe, Vertrauen und Hilfsbereitschaft zählen.

Im übrigen fanden natürlich nicht alle Schwarzwälder Uhrenhändler ihr Glück. Manche verarmten, starben unterwegs an einer Krankheit, wurden von Räubern überfallen oder gingen mit Schiffen unter. Viele von ihnen kamen jedoch als „gemachte Männer“ in den Schwarzwald zurück und trugen als Statussymbol Zylinder, Gehrock und eine goldene Taschenuhr in der Westentasche.

Seit der Autorin im Londoner Stadtverkehr englische Firmenwagen mit Schwarzwälder Familiennamen wie Winterhalter und Hummel aufgefallen waren, war sie beeindruckt von der Weltoffenheit und dem Tüftelgeist der Schwarzwälder, die aus existenzieller Not mit ihren Uhren die Zeit in die englischen Häuser brachten. n Heidi Knoblich: Xaver im Uhrenland – Weihnachten bei den Schwarzwald-Engländern, Illustriert von Martina Mair, 48 Seiten, 12 Farbzeichnungen, gebunden 14,90 Euro