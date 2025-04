Kreis Lörrach: Ausbau der Schule

Die SPD-Kreistagsfraktion will sich in der aktuellen Legislaturperiode verstärkt um die Bildungseinrichtungen des Landkreises kümmern, heißt es in einer Mitteilung. Eine wesentliche Aufgabe nehme hierbei das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum der Helen-Keller-Schule ein. In den vergangenen Jahren konnte die Schule zusätzliche Zahlen an Schülern aufweisen.