Kreis Lörrach Auto Aktuell – Winterausgabe

Aus Starkregen kann schnell Schnee werden

„Das Winterwetter verändert sich“, erklärt Diplom-Meteorologe Friedrich Föst von der Wettermanufaktur in Berlin. „Wir haben in Deutschland eine abnehmende Anzahl von Frost-, Schnee- und Eistagen, aber gleichzeitig häufiger Starkniederschläge.“ Aus diesem Starkregen kann schnell Schnee werden, wenn die entsprechenden Witterungsverhältnisse gegeben sind. Die Folge sind plötzlich auftretende Starkschneefälle, die für Chaos auf den Straßen sorgen und die Winterdienst-Organisationen vor große Herausforderungen stellen. Föst hat dafür auch eine Erklärung. „Normalerweise ziehen bei uns in Mitteleuropa Tiefdruckgebiete regelmäßig von West nach Ost durch und bringen damit mildes Atlantikwetter.“