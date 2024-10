Kreis Lörrach: Auto im Zug versteuert

Mit solch aufmerksamen Zöllnern hatte ein Reisender im ICE wohl nicht gerechnet, als er am 14. Oktober seine Heimreise in die Schweiz antrat. Im fahrenden Zug Richtung Basel wurde er von Einsatzkräften des Hauptzollamts Lörrach kontrolliert. Bereits zu Beginn der Befragung haben die Zöllner laut Hauptzollamt eine Plastiktüte festgestellt, aus der Schweizer Autokennzeichen herausragten. Auf Nachfrage gab der Reisende an, das Fahrzeug zuvor nach Deutschland überführt und dort für 3200 Euro verkauft zu haben. Die Kennzeichen habe er bei sich, um das Fahrzeug am nächsten Tag in der Schweiz abzumelden.