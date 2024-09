Kreis Lörrach: Azubis zeigen, wie es funktioniert

Mehr als 500 Schüler aus dem ganzen Landkreis nutzten schon am Freitag die Möglichkeit, sich zu informieren. Dafür hatten sie von ihren Schulen frei bekommen. An der Gewerbeschule Schopfheim zeigten die Azubis, was sie in den Bereichen Metall, Elektro, Sanitär, Malen und Schreinern in Schopfheim, einem von drei Gewerbeschul-Standorten, lernen. Insgesamt 130 interessante Ausbildungsberufe bietet das Handwerk, darunter auch so exotische wie Orgelbauen oder Glockenbau.

Geschäftsführer Daniel Herkommer von der Kreishandwerkerschaft betont: „Handwerk ist kreativ, abwechslungsreich und erfüllend.“ Insgesamt bietet die Kreishandwerkerschaft im neuen Ausbildungsjahr 350 Lehrstellen an. Über alle Ausbildungsjahre summiert sich die Zahl der Azubis auf über 1000.