Kreis Lörrach B317 nahe Feldberg wird gesperrt

Nachrichten-Ticker

14:01 Jeder sechste Tod hängt mit Umweltverschmutzung zusammen

London - Umweltverschmutzung trägt weltweit zu jedem sechsten Todesfall bei. Eine internationale Studie ergibt, dass Belastungen von Luft, Wasser und Böden im Jahr 2015 etwa neun Millionen vorzeitige Todesfälle verursacht haben. Todesursachen sind vor allem Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Lungenleiden. Die Arbeit des Forscherteams im Fachblatt "The Lancet" soll der Politik helfen, die richtigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die mit Abstand gravierendsten gesundheitlichen Folgen hat demnach Luftverschmutzung

13:54 Militärbündnis erklärt komplette Befreiung von Al-Rakka

Damaskus - Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte haben eine komplette Befreiung der früheren IS-Hochburg Al-Rakka verkündet. Die gesamte Stadt stehe unter Kontrolle des von Kurden geführten Bündnisses. Vorher sei die Stadt in den vergangenen Tagen nach letzten verbliebenen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat durchkämmt worden. Am Dienstag war das von den USA unterstützte Bündnis in die letzten von IS-Kämpfern gehaltenen Gebiete im Stadtzentrum von Al-Rakka vorgedrungen und hatte bereits den Sieg über den IS in der Stadt verkündet.

13:52 Mord in Tiefgarage: Ehemann tötete wohl Frau und Liebhaber

Eislingen - Die Bluttat in einer Tiefgarage ist wahrscheinlich von einem eifersüchtigen Ehemann begangen worden. In einem Auto schnitt er seiner ebenfalls 56-Jährigen Ehefrau und deren 30 Jahre jüngerem Partner die Kehlen durch, ehe er sich vermutlich erschoss. Das berichten Staatsanwaltschaft und Polizei. Am Tatort sei ein Abschiedsbrief des 56 Jahre alten Mannes gefunden worden. Bei der Ehefrau handelt es sich um eine örtliche FDP-Politikerin.

13:50 Merkel bittet EU-Partner um Geduld bis zur Regierungsbildung

Brüssel - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die EU-Partner in der Debatte über Reformen der Europäischen Union um Geduld gebeten. In Deutschland liefen Sondierungsgespräche. Der Zeitpunkt für Ergebnisse sei noch nicht absehbar, sagte die CDU-Chefin zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. In der Runde der 28 EU-Staats- und Regierungschefs habe es viel Zustimmung für den Vorschlag von EU-Ratspräsident Donald Tusk für einen Reformfahrplan gegeben, berichtete Merkel. Die "Grundmelodie" sei, dass Europa sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und Veränderungen angehen wolle.

12:43 Wütende Wildschweine verletzen Menschen

Heide - Zwei aggressive Wildschweine haben in Heide in Schleswig-Holstein mehrere Menschen angegriffen und vier von ihnen verletzt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde eines der Tiere erschossen. Die Polizei hatte die Bevölkerung aufgerufen, das Zentrum der Kreisstadt zu meiden und Gebäude nicht zu verlassen, nachdem die ausgewachsenen Schweine plötzlich aufgetaucht waren. Die Fußgängerzone wurde abgesperrt.