„Es wird immer schwieriger, Personal zu bekommen“, weiß Asal. Denn: Es wird zu wenig ausgebildet. Die bürokratischen Hürden sind groß. In Baden-Württemberg gibt es nur die Berufsschule in Mannheim, wo es aber kein angeschlossenes Wohnheim gibt, obwohl der Unterricht dort im wöchentlichen Blockunterricht stattfindet. „Die Unterkünfte werden in der Regel von den Betrieben bezahlt. Das treibt die Ausbildungskosten in die Höhe“, erklärt Daniel Klein-Palmer, Betriebsleiter Bäderbetriebe in Rheinfelden. „In unserem Fall wäre es einfacher, wenn unser Azubi nach Lindau gehen könnte. Das ist aber nicht möglich, da das Regierungspräsidium in der Regel keine Freigaben erteilt. Es müssten unbedingt bürokratische Hürden abgebaut werden, um es den Betrieben leichter zu machen, auszubilden.“

In Rheinfelden sei der Personalmangel nur gering zu spüren – alle Stellen in der Aufsicht seien besetzt. Bisher habe der Betriebsleiter krankheitsbedingte Ausfälle abgefangen. Da diese Stelle nun vakant ist, gebe es wenig Spielraum, falls Mitarbeiter krank würden. „Um nicht zu sehr am Limit zu sein, können über die Sommersaison keine Schwimmkurse angeboten werden“, teilt der Leiter mit.

Mitarbeiter wandern ab

Viele Mitarbeiter wandern ab. „Die Bezahlung ist im Verhältnis zur Verantwortung zu gering. Fachangestellte für Bäderbetriebe müssen oft am Wochenende und am Nachmittag beziehungsweise Abend arbeiten. Wer im Freibad arbeitet, kann oft im Sommer nicht in den Urlaub“, kommentiert Klein-Palmer die Arbeitsbedingungen. Ein Familienleben sei so oft kaum möglich. Und nicht zuletzt mache sich der demografische Wandel bemerkbar.