Kreis Lörrach Badenova spendet Elektro-Smart im Wert von 27 000 Euro als Hauptpreis der Tombola

Als Hauptpreis der Spendentombola der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann (Die Oberbadische / Markgräfler Tagblatt / Weiler Zeitung) winkt in diesem Jahr ein ganz besonderes Fahrzeug. Im Rahmen seines großzügigen Sponsorings der Weihnachtsaktion stellt der Energiedienstleister Badenova einen Smart in der attraktiven Cabrio-Version zur Verfügung. Und wie es sich für einen zukunftsorientierten Energieversorger gehört, handelt es sich natürlich um einen Elektro-Smart, passend zum Umwelt-Anspruch von Badenova. Mit dem Preis verbunden ist außerdem die Installation einer Schnellladestation am Anwesen des Gewinners.

„Es freut uns ganz besonders, dass wir mit dem Elektro-Smart erneut und gemeinsam mit Badenova auf die Notwendigkeit einer umweltschonenden Mobilität aufmerksam machen können“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Leser helfen“, Guido Neidinger.

Der Preis hat, inklusive der Ladestation, einen Wert von rund 27 000 Euro. Foto: Alexander Anlicker