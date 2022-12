Kreis Lörrach Badsanierung aus einer Hand

„Wir sind in einer Branche tätig, die großen Einfluss auf das Klima hat“, erklärt ihr Sohn Dominik Senn. Insgesamt 45 Prozent der jährlich verbrauchten Energie werden durch Gebäude bezogen, davon allein 80 Prozent durch die Trinkwasser- und Gebäudeerwärmung, erklärt er. Was das Klima angeht, sei es fünf vor zwölf und man müsse etwas machen.

„Wir als Unternehmen in der Energie- und Heizungsbranche sehen uns in der Verantwortung, den Umweltschutz aktiv voranzutreiben“, unterstreicht die Geschäftsführerin. „Ich freue mich, dass sich viele Kunden für erneuerbare Energien entscheide, und dass wir gemeinsam mit diesen einen Beitrag für die Umwelt leisten können“, sagt Heike Senn. „Wir merken, dass es ein Umdenken gegeben hat“, stellt sie fest. Im Heizungsbereich liegt der Fokus daher auf umweltfreundlichen Systemen, wie Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Beides idealerweise in Kombination mit einer thermischen Solar- oder Photovoltaikanlage, ergänzt Senn. Aktuell gibt es für den Heizungsaustausch auch bis zu 40 Prozent staatliche Förderung.

Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass auch die Monteure hinter dem Nachhaltigkeitsgedanken stehen und von der Unternehmensphilosophie überzeugt sind.

Spezialisiert ist das Unternehmen zudem auf die Badsanierung aus einer Hand. „Auch der barrierefreie Umbau von Bädern wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, erklärt Heike Senn. „Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten Interessenten gerne dazu.“

Gerade beim Thema Badsanierung kann die Firma Haas + Mandau auf langjährige Partner wie Fliesenleger, Gipser, Maler und Elektriker zurückgreifen. „Wir können alles aus einer Hand anbieten und übernehmen die Koordination der Gewerke, so dass sich der Kunde um nichts kümmern muss“, erklärt Heike Senn. Das gilt sowohl für die Komplett- oder Teilbadsanierung – wie beispielsweise der Austausch der Badewanne durch eine barrierefreie Dusche – als auch Sanierungsarbeiten, wie den Austausch alter Leitungen nach Wasserschäden.

Um auch in ferner Zukunft ein kompetentes Team an ihrer Seite zu wissen, wird Senn weiterhin stark auf die Nachwuchsförderung im Bereich der Auszubildenden setzen und einen hohen Wert auf die Weiterbildung der Mitarbeiter legen. „So können wir stark und zuversichtlich in die Zukunft starten“, weiß Geschäftsführerin Heike Senn.

Haas + Mandau

Heizung, Bad, Solar Röttler Straße 67 79541 Lörrach

Tel. 07621/940 75 90

E -Mail: info@haas-mandau.de

www.haas-mandau.de

