Kreis Lörrach Bald Klarheit bei Standortfrage

Zuspruch für Modellprojekt

„Wir müssen Prozesse standortübergreifend umsetzen“, erklärte Lavendel und nannte beispielhaft die Zukunftsprojekte Ressourcenmanagement, die Einrichtung eines Patientenportals und die Umsetzung eines digitalen Entlassmanagements.

Um den für die Mitarbeiter wichtigen Themen auf den Grund zu gehen, soll es eine strukturierte Mitarbeiterbefragung geben. Auch die Bedürfnisse der Einweiser sollen auf diese Weise untersucht werden. Großen Zuspruch gab es für die Aussicht, mittelfristig in einem Modellprojekt arbeiten zu dürfen und aktiv dabei mitzuwirken, für den Landkreis ein Klinikum mit Strahlkraft aufzubauen. Tatsächlich werde mit dem hochmodernen Klinikneubau auf dem neuen Gesundheitscampus ein sektorenübergreifendes Gesamtversorgungskonzept mit bundesweiter Ausstrahlung umgesetzt.

In den Gesprächen wurde deutlich, dass gerade in schwierigen Zeiten die Identifikation mit dem Träger auf eine harte Probe gestellt werde, heißt es in der Mitteilung. Es bestand aber auch Einigkeit darüber, dass eine Krise auch Chancen biete, gestärkt aus ihr hervorzugehen und Schritt für Schritt in allen Bereichen Verbesserungen herbeizuführen.

Nach Diskussion der Herausforderungen trat in den Gesprächen immer mehr in den Vordergrund, dass das Neue Klinikum ein sehr moderner Arbeitsplatz sein wird, der die mit der vorgesehenen Krankenhausreform angestrebte Zentrenbildung schon jetzt in die Umsetzung bringt.