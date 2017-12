Kreis Lörrach „Balko“ hat den richtigen Riecher

Kreis Lörrach. Eine Plakette des Vereins für Deutsche Schäferhunde konnte dieser Tage Volker Künzle, Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Zollbetriebsinspektor Axel Probst stellvertretend für seinen Zollhund „Balko“ überreichen. „Balko“ erhielt die Auszeichnung für viele erfolgreiche Einsätze im Kampf gegen den Drogenschmuggel. Hund und Herrchen bilden seit drei Jahren ein erfolgreiches Duo und sind dienstlich wie privat Partner, wie das Hauptzollamt Lörrach gestern mitteilte. Im bundesweiten Vergleich gehören die beiden in diesem Jahr zu den vier erfolgreichsten Zollhundeteams.

Beim Hauptzollamt Lörrach sind derzeit zehn Zollhunde im Einsatz, die zum Aufspüren von Rauschgift und als Schutzhunde in Kontrollen eingesetzt werden. Die Ausbildung der Zollhunde erfolgt seit dem Jahr 1958 zentral an den zwei von der Weltzollorganisation zertifizierten Zollhundeschulen in Bleckede im Landkreis Lüneburg und Neuendettelsau in Mittelfranken.