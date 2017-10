Kreis Lörrach Barrieren sollen bald fallen

Regio. Baden-Württembergs Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut erwartet von Frankreich neue Impulse für das wirtschaftliche Zusammenwachsen der deutsch-französischen Grenzräume, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wie jetzt bekannt wurde, hat die französische Regierung bereits am 15. September im Zusammenhang mit den Arbeitsmarktreformen gesetzlich geregelt, dass für häufig in Frankreich tätige Unternehmen aus dem Grenzraum in bestimmten Branchen und für kurzfristige Einsätze praktische Erleichterungen bei den Arbeitsmarktkontrollen eingeführt werden können. Die näheren Einzelheiten müssen noch innerhalb von sechs Monaten per Dekret festgelegt werden.

Zum Hintergrund: Die Reformen wurde eingeführt, um französische Arbeitnehmer vor Lohndumping und der Aushöhlung von Arbeiterrechten zu schützen (wir berichteten).

Jedes Unternehmen, das in Frankreich geschäftlich tätig werden will, muss sich einer aufwändigen elektronischen Anmeldeprozedur unterziehen. So müssen französisch sprechende Vertreter in Frankreich nebst dortiger elektronischer Postadresse benannt und umfängliche Unterlagen bereitgehalten werden, und für den Baubereich sind zusätzliche Anforderungen zu erfüllen.

Angekündigt ist auch die Einführung einer Entsendegebühr ab Januar kommenden Jahres. Die bürokratischen Belastungen, Kosten und das hohe Sanktionsrisiko hätten viele Betriebe aus dem grenznahen deutschen Raum in die Resignation getrieben, so Hoffmeister-Kraut. Die französischen Kunden würden darunter leiden, dass beispielsweise Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht zeitnah ausgeführt werden könnten.

Hoffmeister-Kraut bezeichnete es als „positives und sehr willkommenes Signal“, dass die mit der Verschärfung der französischen Entsendebestimmungen aufgetretenen Marktzugangsbarrieren jetzt offensichtlich abgebaut werden sollen. Sie hoffe, dass der bereits Anfang des Jahres in Paris begonnene Dialog mit dem französischen Arbeitsministerium rasch fortgesetzt werden könne. Von den grenznahen deutschen Kammern und Verbänden seien Vorschläge für praktische Erleichterungen vorgelegt worden, die jetzt erörtert werden sollten. Aus der Sicht von Hoffmeister-Kraut wäre viel gewonnen, wenn sich das französische Kontrollsystem künftig mehr auf die missbrauchsanfälligen Risikobranchen konzentrieren würde.