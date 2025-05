Kreis Lörrach: Bauarbeiten an Hochrheinbahn starten im September

Drei Infoveranstaltungen

Um die Bürger zu den anstehenden Arbeiten zu informieren und auf Fragen und Sorgen einzugehen, stellt die DB auf drei Infoveranstaltungen die geplanten Baumaßnahmen sowie das Konzept für den Schienenersatzverkehr vor. Auf einem Infomarkt mit verschiedenen Themenschwerpunkten besteht die Möglichkeit, mit dem Projektteam sowie Fachexperten ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltungen finden statt am Montag, 23. Juni, in der Stadthalle Waldshut-Tiengen, Donnerstag, 26. Juni, im Bürgersaal Rheinfelden und am Donnerstag, 17. Juli, in der Flößerhalle Bad Säckingen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Infomarkt öffnet ab 18 Uhr. Seit Anfang des Jahres liegen der DB die Baugenehmigungen für alle Streckenabschnitte des Projekts vor. Am 31. Januar veröffentlichte das Eisenbahn-Bundesamt die Bekanntmachungen zum Erlass der Beschlüsse für die drei Abschnitte auf deutschem Gebiet. Vom Schweizer Bundesamt für Verkehr erhielt der Infrastrukturbetreiber Bundeseisenbahnvermögen beziehungsweise die DB die Plangenehmigungsverfügung für den letzten der drei Schweizer Plangenehmigungsabschnitte am 15. Januar. Damit sind die planrechtlichen Voraussetzungen für den Baustart in der zweiten Jahreshälfte 2025 erfüllt.

Neue Lebensräume

Erste vorbereitende Maßnahmen finden derzeit bereits statt: Wo die DB für neue Bahnanlagen in die Natur eingreifen muss, schafft sie einen Ausgleich. Seit Sommer 2024 legt das Projektteam Ersatzlebensräume für Tiere an, die im Bereich der geplanten Baumaßnahme leben. Bisher entstanden an zahlreichen Punkten entlang der Strecke Reptilienhabitate für Eidechsen und Schlingnattern. Die DB rüstet die 75 Kilometer lange Strecke von Basel Badischer Bahnhof bis nach Erzingen vollständig mit einer Oberleitung aus, damit künftig neue elektrische Züge auf der Strecke fahren können.