Kreis Lörrach: Baubranche macht sich für Neubauten stark

Diese Wohnungsbau-Prognose für die kommenden vier Jahre hat das Pestel-Institut in einer aktuellen Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt ermittelt. „Der Neubau ist notwendig, um das bestehende Defizit an fehlenden Wohnungen abzubauen: Aber auch, um abgewohnte Wohnungen in alten Häusern nach und nach zu ersetzen. Hier geht es insbesondere um Nachkriegsbauten, bei denen sich eine Sanierung nicht mehr lohnt“, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut. An dem Wohnungsbedarf im Kreis Lörrach ändere auch die Zahl leerstehender Wohnungen nichts: Der aktuelle Zensus registriert für den Landkreis Lörrach immerhin rund 4840 Wohnungen, die nicht genutzt werden, so das Pestel-Institut in einer Mitteilung von Mittwoch. Das seien 4,2 Prozent vom gesamten Wohnungsbestand im Landkreis. Ein Großteil davon – nämlich rund 2400 Wohnungen – stehe jedoch schon seit einem Jahr oder länger leer.