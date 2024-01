Kreis Lörrach: Traktor-Korso: Bauern machen sich Luft

Zuspruch der Bevölkerung

Die Vorkommnisse in Schlüttsiel (Nordfriesland) am Donnerstag haben die Thematik der vergangenen Tage beeinflust. Kaufmann sieht den Vorfall als schwierig an und betont die positive Reaktion der Bevölkerung: „ Wir sind als Landwirte im großen und ganzen sehr vernünftig. Der Zuspruch bei der Bevölkerung ist riesig. Bürger applaudieren uns mit Schildern mit Traktoren. Wir wollen diese Unterstützung nicht verlieren.“ Ziel sei die positive Stimmung in der Bevölkerung zum Protest im Vordergrund zu haben. Dabei seien Vorgehen wie am Donnerstag kontraproduktiv.

Zusatzkosten für Betriebe

Im Landkreis hatte es Aktionen mit umgedrehten Schildern und Errichtung von Galgen an Ampeln gegeben (siehe nebenstehenden Artikel). Hier äußert sich Kaufmann auf Nachfrage: „Es ist geplant, umgedrehte Schilder nach den Protesten wieder zurückzudrehen. Wir haben auch darauf hingewirkt, dass Galgen entfernt werden.“ Auf Fälle, in denen Galgen nicht entfernt würden, habe man wenig Handhabe. Darum würde sich die Polizei kümmern.

Besonders die Landwirtschaftspflege sei laut Kaufmann von den geplanten Einsparungen der Bundesregierung betroffen. Sie gehöre auch zur Landwirtschaft dazu. Mit der geplanten Abschaffung der Rückvergütung der Energiesteuer für Agrardiesel würden 1000 bis 1500 Euro zusätzliche Kosten für Betrieb anfallen. Kaufmann verdeutlicht die Lage Deutschlands, was die Energiesteuer angeht. Deutschland liege im unteren Durchschnitt der EU, was die Höhe der Energiesteuerrückvergütung betreffe. In Frankreich etwa sei die Summe doppelt so hoch. Entsprechend seien auch die Ziele der Proteste: „ Wir beharren darauf, dass die Rückerstattung der Energiesteuer nicht weggenommen wird. Das ist unser Ziel.“