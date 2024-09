Kreis Lörrach: Baumgartner will für die CDU das Mandat holen

Beruflich ist er als Referent des Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers in Berlin tätig. Zu seinen Tätigkeiten gehört das Formulieren von großen und kleinen Anfragen zur Regierungskontrolle oder die Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen und Abgeordneten. „Ehrenamtlich bin ich im Dreiland verankert. Seit gut 20 Jahren gehöre ich dem CDU-Kreisvorstand Breisgau-Hochschwarzwald an. „Sollte ich parteiintern nominiert werden, dürfte ich mit diesem Themenmix sowohl die Wählerschaft in urbanen Ballungszentren wie Lörrach als auch die Menschen in ländlich strukturierten Gemeinden im Schwarzwald, Markgräflerland und Breisgau erreichen“, erklärt er weiter.