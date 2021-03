Kreis Lörrach Bauschutt gehört nicht in den Wald

Kleines Wiesental. In der von Vorstandsmitglied Markus A. Wursthorn unterzeichneten Stellungnahme des BUND Hochrhein zu dem Problem von Bauschutteinsatz zum Wegebau in Wäldern des Kleinen Wiesentals heißt es wörtlich: „Zur Zeit ermittelt die Staatsanwaltschaft im Kleinen Wiesental wegen der Ablagerung von Straßenbauschutt, der im Kleinen Wiesental an vielen Stellen zum Wegebau in Gemeindewäldern ausgebracht wurde. Dazu gibt es mehrere Anklagepunkte und es bleibt abzuwarten, in welchen Punkten die Staatsanwaltschaft das Verfahren weiterführen wird (etwa Gefährdung des Trinkwassers) und in welchen „nur“ Ordnungswidrigkeiten vorliegen. Was aber auf den ersten Blick offenkundig ist, bevor man irgendwelche Analysen genommen hat: Der Aspekt der Entsorgung, das heißt das Abkippen des Bauabfalls im Wald scheint gegenüber dem Zweck Wegebau Priorität zu haben: Da gibt es auf kleinen Waldwegen unnütze Wendeplätze, bei der Richtstatt wurde meterhoch Material für einen Holzlagerplatz aufgeschüttet, als ob man Holz nicht auch anders lagern könnte. Auffällig ist dabei, dass mehrere Baumstämme meterhoch von Bauschutt umschüttet sind. Diese Bäume werden sicher absterben, da ihre Wurzeln ersticken. Dasselbe ist auch bei einer großen und hässlichen Aufschüttung im Wald hinter den Belchenhöfen der Fall, die offensichtlich ein Materiallager für einen aus unserer Sicht überflüssigen Forstweg darstellt, da das Gebiet schon ausreichend erschlossen ist.

Die überdimensionierten Aufschüttungen schaden dem Wasserhaushalt des Waldes nicht nur durch etwaige Schadstoffe, sondern allein schon durch ihre Barrierewirkung für die Bäche. Ganz katastrophal wird es dann natürlich, wenn solches Material auch noch so dilettantisch aufgeschüttet wird, dass es in einen Bachlauf hinabstürzt und diesen auf mehr als 100 Meter zuschüttet. Wir befürworten grundsätzlich ein Recycling von Bauschutt für Baumaßnahmen, das entspricht den Grundsätzen einer Kreislaufwirtschaft. Doch ist dieses Material nicht, wie es für Wegebau erforderlich wäre, sortiert und aufbereitet, wie es auch in der Anklageschrift bei der Staatsanwaltschaft steht: Da fallen einem Bruchteile von Betonröhren, Plastikrohre und gar Fetzen von Plastikfolie auf und überall finden sich schwarze Brocken von Asphaltaufbruch. Außerdem kann man solches Material doch viel eher für Bauprojekte auf sowieso schon belasteten und ökologisch nicht wertvollen Flächen im Innenbereich von Siedlungen und etwa in Industriegebieten einsetzen. Um Christiane Fabricius, BUND-Naturschutzreferentin und studierte Forstwissenschaftlerin zu zitieren: So etwas ist Umweltfrevel. Bauschutt hat im Wald nichts verloren, der Außenbereich ist keine Deponie.