Kreis Lörrach Befunde und Röntgenbilder mit einem Klick abrufen

Die Einführung des neuen KIS gehört zu den Meilensteinen auf dem Weg zum neuen Klinikum und ist ein Projekt mit einer Laufzeit von etwa fünf Jahren. Es bedarf sorgfältiger Vorbereitungen, umfassender Prüfungen sowie gründlicher Erfassung der internen Anforderungen.

„Unsere IT-Abteilung und ein erweitertes Projektteam mit dem Projektleiter Moritz Moenius sind mit großem Engagement bei der Sache“, freut sich Marco Clobes, Geschäftsführer für den Bereich Verwaltung & Service bei den Lörracher Kliniken. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens habe man sich für die KIS-Lösung der Telekom entschieden, weil damit künftig alle Eingaben auch über Tablets gemacht werden können. „Das wird den Klinikalltag für unsere Ärzte und Pflegenden revolutionieren und kommt direkt unseren Patienten zugute“, erklärt IT-Leiter Patrick Klaile.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Auswahl der Telekom-Lösung sei, dass sie die Voraussetzungen für den Erhalt der Fördergelder erfülle, die der Bund und das Land Baden-Württemberg mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) bereitstellen.

Akte in der Kitteltasche

Nach der Ablösung der bestehenden Systeme erfolgen ab 2023 die Visiten in allen Klinikstandorten mit mobilen Helfern: Anstatt durch dicke Papierakten zu blättern, geben die Mitarbeiter die gewünschten Informationen auf ihren Tablets ein und rufen sie in Echtzeit ab. „Es ist besonders wichtig, dass Röntgenbilder, Laborwerte oder Behandlungsverläufe immer zur Verfügung stehen und so ohne Zeitverzug mit Patienten oder Kollegen besprochen werden können“, bestätigt Jeanette Reimann, Bereichsleiterin Pflege- und Funktionsdienst.

Schnelle Dokumentation

Pflegekräfte können mit dem neuen KIS während der Visite Vitalwerte erfassen, Auffälligkeiten notieren und Aufgaben verwalten. Dabei unterstützt eine Fotofunktion, mit der etwa Heilungsprozesse von Wunden direkt in der Patientenakte dokumentiert werden können. „Die Bedienoberflächen des Systems und der App haben wir so gestaltet, dass jeder damit sehr schnell zurechtkommt“, erklärt Michael Waldbrenner, Geschäftsführer Telekom Healthcare Solutions. „Wir gestalten unsere Lösungen so einfach, dass die Ärzte und Pflegekräfte entlastet werden und so mehr Zeit für die Patienten haben.“

Daten sind geschützt

Die Kommunikation innerhalb der Kliniken sowie über die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur erfolgt in Zukunft weiterhin datenschutzkonform: Die Mitarbeiter haben den Verlauf eines Auftrags stets im Blick, Automatisierung erleichtert das Verfassen von Aufnahme-, Verlegungs- und Entlassbriefen oder OP-Berichten, heißt es weiter.