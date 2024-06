Die Grenzgänger-Infostelle Infobest Vogelgrun/Breisach und das trinationale Kompetenzzentrum Trisan organisieren einen Online-Workshop. Er widmet sich dem Zugang zu Behandlungen in Frankreich und Deutschland für Nicht-Grenzgänger oder diejenigen, die keinen Grenzgängerstatus aufgrund von Rente oder Arbeitslosigkeit mehr haben. Der Workshop wird in Zusammenarbeit mit der Caisse Primaire d’Assurance Maladie Moselle (CPAM), der AOK Südlicher Oberrhein, EU-Patienten.de (DVKA) und dem Centre National de Soins à l’Étranger (CNSE) organisiert. Er findet am Dienstag, 2. Juli, von 12.30 bis 14 Uhr per Videokonferenz auf Zoom statt. Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die in ihrem Wohnland (Deutschland/Frankreich) versichert sind und sich über Behandlungen im Nachbarland informieren möchten. Sie wird in Form einer interaktiven Präsentation stattfinden, bei der die Teilnehmer ihr Wissen überprüfen können und die anwesenden Experten Informationen über den Zugang zu Leistungen für Nicht-Grenzgänger geben. Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen offen, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Anmelden können sich Interessierte bis zum 26. Juni unter www.trisan.org/aktuelles/veranstaltungen oder www.infobest.eu/de/aktuelles. Während des gesamten Workshops wird eine Simultanübersetzung angeboten.