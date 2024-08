Kreis Lörrach: Bei Bargeldschmuggel droht Geldbuße in Millionenhöhe

Zu wenig angegeben

Explizit nach mitgeführten Barmitteln im Wert von 10 000 Euro oder mehr befragt, meldete die alleinreisende Frau 9000 Euro an. Doch bereits bei der ersten Zählung des Bargelds im fahrenden Zug erhärtete sich der Verdacht der Zöllner, der bei genauem Zählen in den Diensträumen am Freiburger Hauptbahnhof bestätigt wurde. Entgegen der zuvor getätigten Auskunft führte die Frau in ihrer Handtasche knapp 10 200 Euro mit sich. Dabei handle es sich angeblich um zuvor verliehenes Geld, das sie nun in der Schweiz wieder zurückerhalten habe. Trotz der Erläuterungen über die Herkunft des Geldes wurde gegen die Reisende noch vor Ort ein Bußgeldverfahren wegen Nichtanmeldung von Barmitteln eingeleitet.

Sehr hohes Bußgeld droht

Bei der Einreise aus der Schweiz, einem Staat außerhalb der Europäischen Union ist Bargeld ab einem Wert von 10 000 Euro unaufgefordert beim Zoll schriftlich anzumelden. Unterbleibt die Anmeldung wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, das mit einer Geldbuße von bis zu einer Million Euro geahndet werden kann.