Kreis Lörrach Bei der Bearbeitung harzt es gewaltig

Wie Werner berichtete, seien in den Jahren 2021 und 2022 so viele Gesetzesänderungen beschlossen worden, dass diese in den Wohngeldbehörden neben der Verwaltungstätigkeit in der Tiefe nur unter erschwerten Voraussetzungen durchdrungen werden könnten. Die zunehmend komplexen Sachverhalte und deren rechtliche Beurteilungen stellen die Wohngeldbehörden darüber hinaus vor große Herausforderungen. Für die Entscheidung von Fällen würden zunehmend fundierte Kenntnisse aus anderen Rechtsbereichen benötigt, zum Beispiel steuerrechtliche Fragestellungen.