Kreis Lörrach: Bei Vorsorge ist viel Luft nach oben

Dennoch legen 34 Prozent der Menschen im Land viel Wert auf eine sommerliche Bräune. Sechs Prozent ist es einer Umfrage der AOK egal, ob sie einen Sonnenbrand bekommen. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der AOK Baden-Württemberg. Dabei ist die steigende UV-Strahlung der Sonne der größte Risikofaktor für alle Hautkrebserkrankungen. „Längere ungeschützte Aufenthalte in der Sonne, Sonnenbrände besonders in der Kindheit und Jugend oder auch Besuche im Solarium mit künstlicher UV-Strahlung erhöhen die Gefahr, im Lauf des Lebens an Hautkrebs zu erkranken“, bestätigt Ralph Bier, Mediziner bei der AOK Baden-Württemberg.

In den vergangenen Jahren hatten rund zwei Fünftel der Befragten aus Baden-Württemberg (41 Prozent) für gewöhnlich etwa einmal pro Jahr oder noch häufiger einen Sonnenbrand. Bei den Jüngeren zwischen 18 und 44 Jahren sind es 60 Prozent. Dabei gibt es nach Aussage des AOK-Mediziners gerade bei jungen Erwachsenen einen besorgniserregenden Anstieg von Hautkrebsfällen.