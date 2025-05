Kreis Lörrach: Beim Niedriglohn soll sich etwas bewegen

Der Geschäftsführer der NGG Schwarzwald-Hochrhein setzt dabei auf die Mindestlohnkommission: „Sie muss die unterste Lohnkante jetzt unbedingt deutlich anheben. Wichtig ist, dass das nicht in Tippelschritten passiert, sondern schnell in Richtung 15 Euro ansteigen wird. Wer Vollzeit arbeitet und den gesetzlichen Mindestlohn verdient, hätte dann am Monatsende rund 375 Euro brutto mehr.“