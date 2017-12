Kreis Lörrach Beliebter Treffpunkt

Hochbetrieb herrschte an den vergangenen beiden Tagen am Stand der Hilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Noch bis einschließlich Sonntag sammeln fast 80 ehrenamtliche Unterstützer Spenden für Bedürftige aus dem Landkreis.

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Der Glühweinstand der Hilfsaktion ist schon seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt. Am Donnerstag und Freitag trifft man sich hier mit den Arbeitskollegen nach getanem Tagwerk auf einen „Feierabend-Glühwein“ am Wochenende dann mit Familie, Freunden und Bekannten.

Der Erlös des Standes kommt ebenso der Hilfsaktion – und damit Bedürftigen aus dem Landkreis – zugute, wie die Spenden, die von unzähligen freiwilligen Unterstützern gesammelt werden. Prominente aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, Vertreter von Vereinen sowie von sozialen und kariativen Einrichtungen stellen sich seit vielen Jahren in den Dienst der guten Sache und nutzen zugleich die Gelegenheit zum Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Erstmals als Spendensammler mit dabei war am Donnerstagabend der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bad Bellinger Bürgermeister Christoph Hoffmann. Am heutigen Samstag sind unter anderem der Bundestagsabgeordnete Armin Schuster, der Landatsabgeordnete Rainer Stickelberger, Landrätin Marion Dammann sowie die Lörracher Rathausspitze mit Oberbürgermeister Jörg Lutz und den Ortsvorstehern am Stand unserer Hilfsaktion anzutreffen.

Spenden, helfen und gewinnen

Jede Spende ab drei Euro landet im Lostopf der Riesentombola mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 70 000 Euro – gestiftet überwiegend von der heimischen Wirtschaft.

Hauptgewinn ist ein nagelneues Auto, ein Toyota Yaris Hybrid Comfort, im Wert von 20 500 Euro. Zur Verfügung gestellt wurde dieser Preis vom Autohaus Schultheiß in Maulburg und Weil am Rhein. Außerdem gibt es attraktive Urlaubsreisen mit Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer und auf dem Rhein sowie in den österreichischen Bergen zu gewinnen.

Zu jedem Glühwein gibt’s eine Tafel Milka-Schoki

Als besonderes Schmankerl gibt es in diesem Jahr zu jedem Glühwein und zu jeder Spende ab zehn Euro eine Tafel Milka-Schokoloda gratis (solange Vorrat reicht). Gestiftet wurde die süße Versuchung von unserem Sponsor Mondelez.

Am Stand der Weihnachtshilfsaktion werden neben Glühwein und Kinderpunsch auch kleine Leckereien wie Linzertaler und Herbststollen zum Naschen oder Verschenken angeboten. Gespendet wurde das feine Gebäck von der Bäckerei Paul aus Lörrach.