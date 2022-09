Kreis Lörrach Benachbarte deutsche Landkreise wollen Mitsprache

„Unsere Landkreise, die von einem Tiefenlager und der ebenfalls geplanten Brennelemente-Verpackungsanlage (Beva) am Standort des nationalen Zwischenlagers in Würenlingen als deutsche Nachbarn unmittelbar betroffen sind, haben das größte Interesse, dass die Schweiz für die Lagerung der Atomabfälle eine Lösung findet, die die bestmögliche Sicherheit gewährleistet“, heißt es in der Stellungnahme. Ziel müsse sein, ein sicheres Lager am geologisch geeignetsten Ort zu errichten. Der Schutz von Mensch und Umwelt vor radioaktiver Strahlung sei dabei das höchste Gebot. Die radiologischen Risiken eines Tiefenlagers müssten deshalb frühzeitig betrachtet werden.

Die Nagra habe zugesagt, am geplanten Standort eine Spundwand zu errichten, um so Risiken für den Grundwasserstrom des Rheins auszuschließen. „Hier haben unsere Bemühungen in dem langjährigen Prozess zu einem gewissen Erfolg geführt“, betonen die Landräte. Statt der technischen Lösung zum Schutz des Grundwassers wäre allerdings ein Standort zu bevorzugen, bei dem Risiken ausgeschlossen sind.

Aus diesem Grund sehen die Landkreise die Beva am Standort des Zwischenlagers kritisch, da sie direkt über dem mächtigen Grundwasserstrom der Aare liegt. Auch wenn sich heute mit den dort gelagerten Atomabfällen schon ein großes Besorgnispotenzial vor Ort befinde, hätte es dieser weiteren Belastung dort nicht bedurft, betonen die Landräte.

Die Erwartungen

„Die betroffenen deutschen Kommunen in Grenznähe werden einen substanziellen Beitrag zur Lösung der schweizerischen nationalen Aufgabe der Tiefenlagerung hoch radioaktiver Abfälle leisten. Aus diesem Grund besteht auf deutscher Seite die mehrfach formulierte Erwartung, dass wir als Nachbarn sowohl im Verfahren wie auch bei möglichen Abgeltungen in gleicher Weise wie schweizerische Kommunen und Kantone behandelt werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Die ursprüngliche, zwischenzeitlich aber wieder verworfene Schweizer Überlegung, Deutschland eine feste Summe an den Abgeltungen für eigenständige Projekte der Regionalentwicklung zukommen zu lassen, halten die Landräte nach wie vor für einen vernünftigen Weg. „Wir haben auch die Erwartung und die Forderung, dass wir als betroffene Nachbarn in einem künftigen Partizipationsgremium für die Konkretisierung der Beva vertreten sind und uns mehr als ein Feigenblatt-Sitz zugestanden wird“, so eine weitere Forderung.