Eine 34-jährige Autofahrerin wurde am Samstag gegen 10.45 Uhr Opfer eines „Benzinbettlers“. Sie fuhr an der Anschlussstelle Kandern auf die Autobahn A 98 in Richtung Lörrach auf, als ein unbekannter Mann, dessen Wagen im Grünstreifen stand, auf sich aufmerksam machte und sie bei diesem anhielt. Der Unbekannte gab der 34-Jährigen zu verstehen, dass ihm der Kraftstoff ausgegangen sei und seine Frau im Krankenhaus im Sterben liegen würde, weshalb er Geld für Benzin benötige. Im Wissen, dass dem Unbekannten vor Ort das Geld zunächst nichts bringen würde, gab sie ihm 50 Euro. Kurz zuvor sei der „Benzinbettler“ bereits an der Anschlussstelle Binzen aufgefallen, teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit. Der Unbekannte sei etwa 50 Jahre alt, habe einen grauen Drei-Tage-Bart, er trug eine Brille mit hellem Gestell, war bekleidet mit einem dunkelblauen Rollkragenpullover und einem grauschwarzen Mantel. Bei seinem Auto soll es sich um einen dunklen älteren Kleinwagen, ähnlich einem Renault Clio, mit ausländischen Kennzeichen handeln. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 / 98 00 0, sucht Zeugen.