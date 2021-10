Kreis Lörrach Beratung und Lebenshilfe

Die SPD-Kreistagsfraktion besuchte die Einrichtung in der Einweihungswoche und tauschte sich in den neuen Räumlichkeiten mit der Geschäftsführerin Ingrid Weinmann über die Arbeit des Familienzentrums aus. Beeindruckt waren die Sozialdemokraten von den hohen Zahlen von mehr als 200 betreuten Kindern und der Koordination von insgesamt 62 Tagesmüttern und -vätern, heißt es in einer Mitteilung. Neben diesen Betreuungsangeboten biete das „Wunderfitz“ eine ausgeprägte Veranstaltungskultur mit Themen für junge Familien. In dem Beratungsprogramm werden wichtige Fragestellungen für Familien aufgegriffen.

Für das in Entstehung begriffene neue Stadtquartier in Weil am Rhein südlich des Betriebsgeländes der Firma Vitra mit zukünftig mehr als 1200 Einwohnern sei der neue Standort des „Wunderfitz“ und seine sozialpflegerische Arbeit von Bedeutung, heißt es abschließend.