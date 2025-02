Kreis Lörrach: Bergretter müssen dreimal ausrücken

Der erste Einsatz spielte sich am Samstag am Notschreilift ab. Ein etwa elf Jahre altes Kind fuhr mit den Skiern und verletzte sich dabei am Bein. Sofort machten sich vier Bergretter auf dem Weg zur Einsatzstelle. Sie übernahmen vor Ort die notfallmedizinische Erstversorgung des Patienten und organisierten die Übergabe an den Rettungsdienst, heißt es in einer Mitteilung der Bergwacht Schwarzwald.

Im weiteren Verlauf des Tages wurden die Helfer zu einem Einsatz am Haldenköpflelift alarmiert. Dort fuhr ein Rodler gegen einen vom Lift gepolsterten Baum. Die Retter übernahmen vor Ort die notfallmedizinische Erstversorgung des Patienten sowie die Einweisung und Übergabe an den Rettungshelikopter.