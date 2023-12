Kreis Lörrach: Bergwacht hat alle Hände voll zu tun

In den Monaten April bis September wurden 439 Einsätze im Schwarzwald erfasst. Spitzenreiter waren Einsätze mit dem Stichwort „Bergunfall Sommer Wandern“. Unter den 102 Einsätze finden sich neben Knieverletzungen, Kreislaufprobleme, Anaphylaktischer Schock auch die Verdachtsdiagnose Blinddarmentzündung. In diesem Bereich registrierten die Verantwortlichen einen deutlichen Anstieg gegenüber den 93 Wander-Einsätzen im bislang einsatzstärksten Jahr 2022. Ebenfalls zunehmend sind Einsätze für verunglückte Radfahrer, wie es weiter heißt. Zähle man alle Einsätze, unabhängig davon ob mit oder ohne Elektro-Motor gefahren wurde, zusammen, waren in den diesjährigen Sommermonaten 87 Einsätze zu verzeichnen. Auch hier zeige sich ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren, so die Bergwacht.

Bei Suchaktionen oder Totenbergungen wurde immer wieder das besondere Know-how der Bergwacht im unwegsamen Gelände benötigt und – meist von der Polizei – angefordert.