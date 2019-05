Kreis Lörrach Besserer ÖPNV und mehr Treffs

In ganz Baden-Württemberg werden am Sonntag, 26. Mai, neue Gemeinderäte und ein neuer Kreistag gewählt. Das Spunk-Magazhin hat im Vorfeld junge Menschen gefragt, ob sie an der Wahl teilnehmen wollen. Zudem haben wir sie gefragt, was die lokale Politik in der nächsten Legislaturperiode entscheiden sollte, um ihr Leben in der Region lebenswerter zu machen.

Marion, 17 Jahre, aus Lörrach: „Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich wählen gehe. Die Politik, auch die auf kommunaler Ebene, verspricht viel, ohne effektiv was zu tun. Ich bin gerade in der Ausbildung und würde gerne in eine eigene Wohnung ziehen. Nur ist das zurzeit bei den hohen Mieten in der Region kein Thema. Ich hoffe, dass die lokale Politik mehr bezahlbaren Wohnraum schafft, wie sie es immer sagt. Schließlich will ich nicht ewig bei den Eltern wohnen müssen.“ Christopher, 17, aus Binzen: „Klar, gehe ich wählen und ich weiß schon, welcher Partei ich meine Stimme gebe. Vor Wochen war ich bei einer Informationsveranstaltung im Ort, wo sich alle Kandidaten vorgestellt haben. Auch wurden einige interessante Themen angeschnitten, wie zum Beispiel der Ausbau der Radwege. Das ist für mich, ein relevantes Thema, da ich selber viel mit dem Fahrrad unterwegs bin.“