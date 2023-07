Kreis Lörrach Besuch aus Taiwan

CNC-Maschinen entwickelt

Im metalltechnischen Bereich beeindruckten vor allem die CNC-Maschinen, die Lehrer der Gewerbeschule mit anderen Firmen in jüngerer Vergangenheit entwickelt hätten und die nun – da platz- und ressourcensparend – sogar Einzug in die Industrie hielten.

Dies überzeugte den Generaldirektor vom hohen technischen Knowhow, welches in Deutschland vorherrsche, wie es in der Mitteilung heißt.

Beim Brezeln backen Foto: zVg

Letzte Station machte die Besuchsgruppe in der Nahrungsabteilung der Schule, wo es nicht nur Informationen zur Produktion und Verwendung von Lebensmitteln gab. Die taiwanischen Delegierten durften vielmehr selbst Hand anlegen bei der Herstellung von Brezeln.

Potenzial für Austausch

Generaldirektor Dieu machte mit Blick auf das duale Ausbildungskonzept der Gewerbeschule Lörrach deutlich, dass es in Taiwan zwar ein solches System gebe, was aber nach 60 Jahren der Wiederbelebung bedürfe. So sei das taiwanische System zwar auch „effizient, aber nicht so ordentlich wie hier“ – man könne viel voneinander lernen. Er sprach von einem enormen Potenzial, welches aus einem künftigen Austausch von Lehrern, aber auch Schüler der Gewerbeschule und seinem Land erwachsen könne, wovon beide Länder wirtschaftlich wie interkulturell profitieren würden. Insbesondere bei der Produktion von Halbleitern sowie in der Weiterentwicklung von Automatisierungsvorgängen und Künstlicher Intelligenz, wo es um technisches Know-how, aber auch um Fachkräfte gehe, hielt er Kooperationen beider Länder für sinnvoll. So gebe es bereits einige namhafte deutsche Firmen, die aus Eigeninitiative entsprechende Förderzentren in taiwanischen Großstädten eingerichtet hätten.

Schulleiterin Stefanie Froescheis beschrieb das Problem des massiven Fachkräftemangels, wie es auch in der deutschen Wirtschaft gegenwärtig sei und begrüßte die Idee einer künftigen Kooperation zwischen der Lörracher Gewerbeschule und taiwanischen Schulen sehr.

Tatsächlich betritt die Gewerbeschule hier kein Neuland. So besuchen derzeit 13 Auszubildende aus Indien im Rahmen eines Kooperationsprogramms die hauseigene Nahrungsabteilung, was künftig dem Fachkräftemangel in diesem Bereich in Deutschland entgegenwirken soll.